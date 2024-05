Kłamstwa na temat narodu palestyńskiego i jego historii stanowiły wstep do dehumanizacji tego narodu i aktualnie ta skutecznie przeprowadzona dehumanizacja doprowadziła do cichego przyzwolenia na świecie na jego ludobójstwo.



Nie możemy pozwolić aby powielano kłamstwa na temat narodu polskiego i jego historii bo to może być pierwszym krokiem do dehumanizacji.