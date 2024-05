"Jedna salwa może zamienić w ruinę kilka bloków" To chyba tam głowice jądrowe załadują bo inaczej tego nie widzę.

W 2023 roku Rosjanie trafili bezpośrednio blok w Dnieprze który częściowo został zniszczony ale nadal był to pocisk Ch-22 sterowany który został specjalnie wystrzelony. TOS-1/2 ma inne zadanie niż niszczenie bloków jedną salwą. Więc by zniszczyć kilka bloków potrzebna jest duża salwa Ch-22 a to zupełnie inny kaliber niż TOS.