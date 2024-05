Al Jazeera to głos arabów w świecie, taki profesjonalny.Dlaczego nie ma takich kanałów po polsku

CCTV po polsku



Al jazeera po polsku



Jakiś kanał z Izraela

Nawet sputnik news czytałam

Wiecie, zobaczyć propagandę samemu to nie to samo co usłyszeć od wykopków że to gówno



Chciałbabm poznać ich propagandę a nie ma dlaczego #!$%@? dlaczego