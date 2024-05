Czemu w tych artykułach się to tak dziwnie opisuje. Z tego co wiem nie ma takiego państwa jak Hamas.

Tak jak w innych artykułach nie ma takiego państwa jak Kreml.

Nie wiem czy dobrze to parafrazuje ale to tak jakby podczas wojny ktoś pisał że Niemcy negocjują zamiasy z Polską to z Armią krajowa zawieszenie broni