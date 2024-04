Ukraińscy dziennikarze Wołodymy Zołkin i Dmytro Karpenko, od początku wojny przeprowadzają wywiady z wziętymi do niewoli Rosjanami. Gościem jednego z ostatnich odcinków był Ukrainiec Ołeksij Anula, który trafił do niewoli na początku wojny. Miesiącami torturowali go Rosjanie.