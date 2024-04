Wiecie że można naukowo udowodnić że to Konfa ma rację?

-----



Obserwacja: Bryłka z partii 5% coś powiedziała, po czym cały lewacki plankton robi kolejny zorganizowany meltdown na konfę. po raz 2136 raz.



Próba porównawcza #1: Morawiecki przepychał kolejne piramidalne goowna w kraju za swojej kadencji, po czym to samo lewactwo siedziało cicho pod stołem.



Próba porównawcza #2: Tusk przepycha obecnie kolejne piramidalne goowna w kraju, po czym to samo lewactwo siedzi Pokaż całość