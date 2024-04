Zdziwiony tym, kto wykopuje takie reklamy otworzyłem kilkunastu wykopujących a tam kilkuletnie konta prawie bez aktywności które miały wiele wspólnego m. in. to: - zadawanie pytań w Orlenowym AMA - wykopywanie znaleziska dyskredytującego kandydatkę na prezydenta Wrocławia (przeciwnik Sutyryka) "Super popis wiedzy kandydatki na prezydent Wrocławi" link: https://wykop.pl/link/7415661/super-popis-wiedzy-kandydatki-na-prezydent-wroclawia - brak innej aktywności, - [UWAGA] plusowanie wpisu Michałą B. ( ͡° ͜ʖ ͡°) - i inne ale już nie chce mi się więcej przeglądać w kartach bo braknie mi pamięci i wiesza się przeglądarka xD

Nie wiem czy to konta spamerskie czy też boty ale jednakowe te konta wyglądają a różnią się jedynie tym, ze niektóre mają jako takie komentarze albo ich komentarze urywają się kilka lat temu jakby ktoś przejął stare nieużywane konto. Poniżej kilka screenów dla podglądu kont:

Teraz jak to piszę znalezisko to widzę, że doszły jeszcze kolejne wykopujące konta do znaleziska z podobną aktywnością.

Głównie widzę, że te konta skupione były nad kandydatką na prezydenta wrocławia.