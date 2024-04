Nie jestem z Wrocławia, nie znam Sutryka.

Ale Pan Janek Śpiewak, jest dla mnie osobą która z rzetelnością ma mało wspólnego. Jego wypowiedzi mogę skrócić do "Libki winne wszystkiemu, patodeveloperka, kartele alkoholowe, dej na patronite" xD I nie ukrywam z częścią występujących zjawisk się zgadzam, ale co do rozwiązań to on ma tylko jedno wyższe podatki i dajcie na patronite.

Generalnie w debatach jeśli ma kogoś jako oponenta to próbuje go przekrzyczeć,