Kto ma psa, kota, papugę, konia w zagrodzie to wie, że zwierzęta mają świadomość, mają emocje, mają swoje przyzwyczajenia, okazują uczucia, potrafią być złe, smutne. Co najważniejsze... potrafią kochać człowieka... tak kochać. Nie mówię o reagowaniu jak człowiek je karmi. One potrafią tęsknić za nami i okazywać radość gdy się pojawimy. Chcą czułości i naszego obcowania z nimi. Są zwierzęta które mają mniej lub bardziej rozwiniętą świadomość. Co najważniejsze... potrafią nawiazywać więzi. Pokaż całość