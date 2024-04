Aborcja w Polsce to najlepszy temat do przykrycia jakiegoś gowna w tym kraju xD Przecież powinna być legalna a nie jakieś śmieszne zakazy, bo jak ktoś chce to i tak to zrobi a jak ktos nie chce to nie zrobi. Większym problemem jest to, ze klasa średnia u nas nie istnieje a wiele ludzi nie stac na posiadanie własnego mieszkania, bo państwo rządzone przez wchodziło w dupe developerom i kradło co sie Pokaż całość