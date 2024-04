Mam strasznego doła czytając o tym co robi Izrael.

Kiedyś to sobie jakoś tłumaczylem, że to muzułmanie, Arabowie i #!$%@?ą na świecie wiele strasznych rzeczy

Ale w tym przypadku odzywają sie te polskie geny przodków, którzy zwykle stali za słabszymi

Bo w PL chronili się Arianie, Żydzi, nasi walczyli za wolność innych po całym świecie



Nie da sie spokojnie na to patrzeć