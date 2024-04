Ale to mi bardziej wygląda, że on nie chce udzielić info Republice bo nie chce ich wspierać w żaden sposób. Co prawda lepiej by to otwarcie powiedział, ale znając realia Republiki to mu to nie raz powiedział na konferencji, czego nie pokazano.Bardziej mnie ciekawi, czy reporterzy mogą wejść na każdą salę w sejmie ot tak?