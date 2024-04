Mam TEN SAM problem od ponad pół roku – internet w ciągu całego dnia potrafi zacząć spadać poniżej 30% zapisanego na umowie (mam wysyłania na umowie 50 MB/s, korzystam z 7 MB/s a i tak nie wyrabia). Zgłaszałem to dziesiątki razy (zgłoszeń nawet nie jestem w stanie zliczyć), robiłem dziesiątki testów internetowych, testów oprogramowaniem od Vectry, miałem urządzenie sondujące sieć w mieszkaniu przez tydzień – nic nie pomogło. Sami technicy z Vectry na miejscu mówili mi, że oni dostają te zgłoszenie ale to jest problem w dalszej części infrastruktury i nie mogą nic na to poradzić na miejscu, zgłaszają to dalej ale nic z tego nie wynika. Internet działał „jako tako” – przez dwie/trzy godziny dziennie był problem z wysyłaniem zgłaszałem i dostawałem zwroty za czas gdy zgłoszenia były aktywne. Mimo zapewnień Vectry, że oni robią co mogą to nic się nie poprawiało a w ostatnim czasie nawet jest gorzej, nie ma GODZINY żeby internet chociaż na minutę/dwie nie miał wylewu. Po czasie Vectra uznała, że zacznie robić mi pod górkę z zgłoszeniami – robiłem zgłoszenie, umawiano technika, nikt się ze mną nie kontaktował, zamykano zgłoszenie. Było tak kilka razy, uznałem, że w takim razie zgłoszę całą sytuację przez ich serwis – zgłoszenia poszły trzy. Jedno ze względu na sytuację z olaniem mnie przez techników, drugie ze względu na dalsze problemy techniczne i trzecie z chęcią wyjaśnienia całej sytuacji o co tutaj w ogóle chodzi. Na żadne nie dostałem odpowiedzi PRZEZ MIESIĄC to napisałem do nich maila o co w ogóle chodzi, że sami swojego regulaminu nie przestrzegają na czele z terminowym odpowiadaniem klientom. To ponownie, jak w przypadku paru innych pism, dostałem odpowiedź, że w zgłaszanym czasie nie było żadnych problemów technicznych w ich systemie gdzie nie było ich w systemie bo mi po prostu nie odpowiedzieli w żaden sposób na zgłoszenie. Genialny system gdzie nie przyjmujesz zgłoszeń dzięki czemu nie ma ich w systemie przez co nie musisz się martwić problemem/zwrotami za dany okres. Nie wiem czy na ich maila odpisuje bot, nieudane AI czy po prostu ludzie, którzy klikają prompty żeby skomponować odpowiedź na maila ale to jest absurdalne. Parę razy miałem sytuacje, gdzie pisałem w 2/3 sprawach pismo, dostawałem odpowiedź na jedną a pozostałe były po prostu olewane.



Jeszcze z takich "smaczków" z korzystania z ich usług - poza olewaniem korespondencji, zgłoszeń, odpisywanie tylko na jeden z paru wątków z pism czy zwykłe kłamanie w sprawach technicznych (zamykanie zgłoszeń przez technika/dział techniczny mimo, że problem nadal występuje) to WIELOKROTNIE miałem sytuację, że przełączał mnie ktoś do innego działu, czekałem kilka minut na połączenie, ktoś podnosił słuchawkę i ją od razu odkładał. Patologia, po prostu.