Rolnicy dalej mają mentalność kułaka.

Jak pada, to rolnicy mówią :

"...za dużo deszczu, wszystko gnije, nie pokryje strat/kosztów, nie przeżyje, muszą być rekompensaty/dopłaty za deszcz, dej,dej.dej!"



Jak za dużo słońca, to rolnicy mówią :

"...za dużo słońca, wszystko usycha, nic nie rośnie, nie pokryje strat/kosztów, nie przeżyje, muszą być rekompensaty/dopłaty za słońce, dej,dej.dej!"



Jak idealna pogoda, to rolnicy mówią :

"...za niskie ceny, nie opłaca się, nie pokryje strat/kosztów, nie przeżyje,