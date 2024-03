Wcześniej ceny w promocjach 1 + 1 były podawane za jeden produkt. Teraz podają POŁOWĘ ceny. Drobnym druczkiem wyczytać można, że jest to cena za JEDNĄ sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Gdzie znaleźć można cenę za jeden produkt? Na samym dole, najmniejszym druczkiem (4-5mm?) Nie widzicie tego napisu na zdjęciu nawet w przybliżeniu? Na żywo też nie za bardzo widać, bo jeśli nie macie lornetek lub sokolego wzroku to nie zobaczycie.

Stojąc w okolicy owoców przez minutę, 2 osoby zagadały do pracowniczki z pytaniem o cenę, bo nie było pewnych ile ostatecznie kosztują. Jedna para gadała między sobą, że za 6.50 są dwa opakowania i biorą, to wjechałem na białym koniu między nich mówiąc, że 13 zeta zapłacą za 2 opakowania. Odłożyli, podziękowali, poszli dalej.



Jest to kolejny przykład, że Biedronka pokazuje tragicznie ceny a ludzie non stop się mylą na korzyść sklepu, bo podane ceny dotyczą zakupu wielu sztuk/cen z aplikacją a "normalne" ceny są podane praktycznie niewidocznym drugiem. Mam nadzieję, że dowalą im w końcu kolejne kary, bo to standard u nich od wielu miesięcy.