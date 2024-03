Przejazd przy stacji Muchbór to już teraz jest dramat, zamykają go na nawet na kilkanaście minut - kilkanaście razy w ciągu dnia.

Nie ważne czy przejedzie 1 pociąg czy 3, stoisz tyle samo.

A to przejazd łączący 2 małe ulice na zadupiu, gdzie czeka maksymalnie 20-30 aut.



Jak odpalą osobowe przejazdy przez trakcje towarową przy rondzie Pileckiego, to cały zachodni wrocław i okoliczne wioski wyjdą z widłami na nich.