O to teraz sobie przypomną po co było powołane WOT -a tyle jechali po tym pomyśle, czy klasy wojskowe. Zero organizacji, zero świadomości społecznej, zero dostępu do form obrony (w tym broni). Parasol NATO i po problemie takie rozumowanie w ostatnim dwudziestoleciu. I ostatnie dwa lata zmarnowane na zielonych ładach, nowych ładach, ekoterroryźmie w Europie i o migrantach którzy nie wiadomo kim są.