Najwyższa Izba Kontroli złoży dziś doniesienie do prokuratury na Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka oraz Jacka Sasina. Zarzuca im ustawienie zakupów w pandemii pod konkretne firmy. To sensacyjna historia, w której do spółeczki zajmującej się handlem pędzelkami kosmetycznymi trafiło 2 mld dol.