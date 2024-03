Ktoś z osi Rosja-Chiny-Iran-Korea pożycza Trumpowi na kaucję 460M, Trump wygrywa i blokuje NATO

Turcja dogaduje się z Rosją i staje się neutralna

Chiny-Iran-Korea-państwa arabskie i Am. Łacinskiej zapewniają Putina o swoim wsparciu militarnym i bezkarności

Rosja uruchamia emigrację z Afryki do Europy + budzi śpiochy w Europie

Rosja wchodzi do Europy, zajmuje sobie jakiś kraj na początek, Trump, Erdogan i Scholz się przyglądają



Tak to może mniej więcej wyglądać