Długie ale dobre.

Ale brak logiki w loszkologice to żaden argument. To są wyznawcy i wyznawczynie i im to nie przeszkadza. Co więcej, takie punktowanie wywołuje dysonans poznawczy, czyli psychiczny ból, równy fizycznemu, więc żeby go uśmierzyć wierzą jeszcze mocniej.



Przekonanie wyznawców nie ma sensu, bo jest niemożliwe. Co ma jedynie sens, to przekonanie publiki, widowni ale do tego trzeba mieć widownię. Ale skąd ją wziąć, jak się nie ma mediów?