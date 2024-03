Niełatwo się z nimi dogadać. Mówisz do takiego to siedzi z tłumaczem i szuka słów a ty się zastanawiasz czy on wie po co w ogóle przyszedłeś. Jak już ci coś odpowiada to ty się musisz zastanowić o czym on w ogóle do ciebie rozmawia.

Nie jesteś pewien czy mówi do ciebie kanapka z serem czy z szynką a przychodzisz czasem rozmawiać o poważnych sprawach ze specjalistą.