Wywiad papieża Franciszka dot. wojny w Ukrainie znów odbił się szerokim echem. Głowa Kościoła wezwała do 'odwagi białej flagi, by negocjować'. 'To logiczna konsekwencja kilkuset innych wypowiedzi papieża Franciszka z ostatnich dwóch lat w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej' - mówi dla dziennik.pl