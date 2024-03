A co się dziwić, Niemiec już nie ma i Polski pewnie też nie w perspektywie 20-30 lat. Na każdą Helgę z różowymi włosami i nienawiścią do rodziny i dzieci jest Fatima i Mohamed i ich 10-15 dzieci xD W takim tempie lewactwo bardzo szybko będzie usunięte w cień, a Helgi i Juleczki poczują co to rewolucja Islamska i jak będą ubogacone burkami xD A ich 40-50 letni rówieśnicy już dawna będą sączyć Pokaż całość