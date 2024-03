Miałem zawsze pewną sympatię do lewicy, czasami nawet na nich głosowałem. Ale dla takiego chamstwa przyzwolenia być nie może. Tak samo uważam, że należy dopuścić możliwość aborcji i sprawę decyzji pozostawić w rękach kobiety. Natomiast pomysł ze zmianą definicji gwałtu to pomysł absolutnie chory. Takie wulgarne osoby najwyraźniej nie mają bladego pojęcia jakie mogą być konsekwencje. Obecna definicja od dawna nie budzi kontrowersji. Ta zmiana to możliwość oskarżenia partnera o gwałt praktycznie Pokaż całość