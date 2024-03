Litwa to kraj platkow sniegu. Jakis randomowy jutuber im nawrzucal i nawet nie potrafili sie do tego merytorycznie odniesc. Zamiast tego zaczeli glosno krzyczec lalalalalala i go wykopali.



Ciekawy jestem ilu wykopowiczow wystawia na przyklad swoje dzieci na ulice jak zaczynaja mowic, ze w domu jest nie do wytrzymania. W koncu piszecie "jak sie nie podoba to wypad".