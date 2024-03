Inna kwestia, że ostatnimi czas coraz mniej naprawdę dobrych gier AAA co by zachęcały do wymiany sprzętu na najnowszy (no i nie ma takiego skoku wymagań jak kiedyś) PC wymieniłem na nowy ze średniej wyższej półki gdy Wiedźmin 3 wyszedł i do dnia dzisiejszego wszystkie gry co mi się podobają to działają.