A dlaczego miałaby? Ruscy przejeli ukraińskich klientów płodów rolnych i to byl jeden z elementów rosyjskiego planu. Jedyna dobra informacja jest taka, że takie kraje jak np egipt same mocno inwestują we własną produkcję i wcześniej czy później i rosja i ukraina będą mieli jeszcze większy problem, żeby znaleźć klientów.