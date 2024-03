Komiczne jest ilu ludzi tu zauważa, że Nawalny nie był ani dobrym człowiekiem, ani zagrożeniem dla Putina, a jego śmierć przyniosła ruskiej władzy więcej kłopotów niż przynosiła jego marna egzystencja w więzieniu...



...ale żeby połączyć kropki i zadać sobie w takim razie pytanie, czy może, moooooooooooże to jednak niekoniecznie Putin go załatwił? Że nie mamy całkowitej pewności, że to był on? No nie, tyle to nie.