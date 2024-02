To na pewno by pomogło.

Razem rodzinnie wynajmujemy kilka mieszkań.

Zgadnijcie, kogo wzięliśmy?

Żołnierze solo lub tylko z partnerką.

Wiecie dlaczego?

Mają po 5k na rękę minimum (nawet szeregowy) i strach, że jak nie zapłacą, to wynajmujący pójdzie do dowódcy.



Zero, ale to totalne zero problemów.

A na lokalnym spotted płacz i ból dupy madek albo obrońców zwierząt, bo jak to "dlaczego nikt mi nie chce dać mieszkania jak mam 8 psów?".