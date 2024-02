Btw. Jakie doświadczenie ma tomczyk ws. obronności że pełni tak ważną funkcję w mon? Przecież typ w zasadzie nigdzie nie pracował tylko od młodego "wysiorbał" sobie miejsce w polityce . Zero doświadczenia w WP, zero w organizacjach/firmach zajmujących się obronnością, nawet żadnej pracy dyplomowej w tym temacie, nic, null zero.



Czemu nie możemy skończyć z rozdawaniem stanowisk biernym miernym ale wiernym?