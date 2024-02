Spokojnie jak się ugruntuje to podwyższą. U mnie w mieście działaj 2 firmy komunalne od śmieci i biorą bardzo drogo - a czemu aż 2 robią to samo? Bo prezydent obsadza swoich na stołkach i skończyły się dyro etaty więc zrobili kolejną firmę aby więcej było dyro do obsadzenia. Teraz mają mniej ale pewnie potem co roku będą skoki do jeszcze drożej niż mieli