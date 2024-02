Tak wygląda postępująca rozbiórka reaktora RBMK-1500 w Ignalińskiej Elektrowni. A dokładniej to ściąganie betonowo-stalowych bloków z górnej części płyty, bo to dopiero początek demontażu. Mieliśmy okazję oglądać ten proces już dwukrotnie.

Każdy z tych bloków waży 100 kilogramów. W jego górnej części znajduje się gwintowany otwór, który umożliwia wkręcenie specjalnych kluczy. Następnie pracownik podpina pasy przymocowane do suwnicy, która podnosi jednocześnie kilka bloków. Dozymetrysta sprawdza poziom promieniowania i jeśli nic nie odbiega od normy, to są one kierowane do kontenera a następnie wywożone do tymczasowego składowania radioaktywnych odpadów.