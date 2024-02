Ale szpagat myślowy.... Uszczegółowia fakty. Ok. To teraz będzie trzeba obciążać NARÓD ukraiński za rzeź wołyńską.. będący ówcześnie pod zaborami hitletowskich niemiec i stalinowskiej rosji.. dziś tworzący panstwo ukraina. Czyli w sumie zatoczyliśmy kolo względem analizy i w sumie na to samo wychodzi.. ¯_(ツ)_/¯.