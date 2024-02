Temat ostatecznego rozwiązania problemu palestyńskiego na wykopie jest od jakiegoś czasu i co ciekawe to na głównych portalach informacyjnych już się paktycznie nie pojawia, co oznacza że sie oklepał, znudził i nikt juz tego nie czyta, albo nie pojawia się bo dyplomacja Izraela doprowadziła do sytuacji że się nie pojawia . To że Izrael postanowił zlikwidować strefę gazy wiadomo już od dawna, nie wiadomo jednak czy po cichu wybiją całą ludność , Pokaż całość