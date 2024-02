Kwintesencja EU. Jeśli już mamy wydawać te mld. euro na zielone technologie, to oprzyjmy to na swoim przemyśle, europejskich firmach. Wpakujmy kasę w nasze technologie i badania, żebyśmy uzyskali dobry produkt (lepsze panele PV np. perowskity, magazyny energii np. baterie sodowo jonowe które są bezpieczniejsze i nie trzeba tylu rzadkich pierwiastków), nie dość że pieniądze zostaną w europejskiej gospodarce, to wyrobimy sobie odpowiednie know-how i za kilkanaście lat będziemy sprzedać swoje produkty Pokaż całość