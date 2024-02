Nie chcę być złośliwy, ale będę. Życzę tym baranom, że kiedyś karetka wezwana do nich będzie miała takie problemy. Trzeba mieć naprawdę ujemny iloraz inteligencji i kołek w głowie, żeby blokować karetkę na sygnale, ekipę która próbuje uratować komuś życie.



No ale wiadomo, lepiej nastawiać przeciw sobie całe społeczeństwo, a nie blokować centra dystrybucji takiej biedronki, bo "zwykli ludzie" nie wystąpią z wnioskiem do sądu o wielomilionowe odszkodowania.