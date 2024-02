jak ukraincy strajkować będą w naszym kraju to znaczy że to już nie nasz kraj (służby powinny takich strajkujących wyłapywać i miśka -deport na ukrainę ,zasilać okopy pod bahmutem)

Ja się pytam gdzie ten bąkiewicz patriota ,co zapomniał o rolnikach i transportowcach ? Na granicę i pomagać swoim.

ech... teraz to tylko komisje śledcze