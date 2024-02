Jest to precyzyjny pocisk, ale z drugiej strony jest to podstawowa amunicja artylerii rakietowej USA i 10 tysięcy pocisków rocznie wcale nie wydaje się wielką liczbą patrząc na to. Dodatkowo spora część tej produkcji to eksport. Szkoda, że ilość wysłanych pocisków na Ukrainę jest utajniona, bo dałoby to dobry obraz rzeczywistego zużycia tych pocisków.