Nie wiem dlaczego, ale każdy ma jakieś dobre wspomnienia o tej Contrze, która tylko poziom w dżungli miała jako taki, a później jakieś lasery, roboty, cyborgi... A ja z kolei wolałem i wolę do dziś Contre Force. Gra była bardziej przyziemna, miało sie do wyboru czterech żołnierzy i ogólnie lepiej się w to pykało.