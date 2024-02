Nie interesuje mnie kto to jest, ale Dąbrowski w ostatniej odsłonie kałowego trzeciego śniadania w Kanale Zero wymienił tę ksywkę jakby też chciał go wypromować, bo nie miało to żadnego innego celu. Szkoda, że Stanowski pozwala na promowanie patusów i pozwala Dąbrowskiemu na sterowanie dyskusją głównie poniżej poziomu, a goście mu wtórują.