Nawiązując do słowa Trumpa, myślicie, że bezpieczeństwo i potęga gospodarcza USA zależy od nich samych?



To jesteście niezłymi osłami, bo inaczej tego nie da się nazwać.



Trump, pozostawiając kraje same sobie, strzela w kolano nie tylko gospodarce USA i jej stabilizacji militarnej. To jest po prostu ekonomiczne i polityczne samobójstwo USA. Koniec ich potęgi, w jakiejkolwiek formie. Oczywiście, gdy ten osioł zostanie prezydentem i wybuchł by konflikt, a USA nie pomogło by.