Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie

~ John Acton

Nie tylko korporacje banki i media. W ogóle gdy ktoś/coś ma za dużą władzę, to zaczyna się dziać nie dobrze.Dlatego tak ważna jest władza lokalna i szachowanie się poszczególnych władz między sobą. Tak jak ma to miejsce w USA, gdzie jak widać władza federalna musi liczyć się z szachowanie z władzą stanową (ostatni przypadek Teksas vs DC)