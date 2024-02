Pokaż całość

Nie zakłamujmy prawdy - strona od IPNu https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/adolf-hitler/80935,Polska-i-Polacy-w-optyce-Adolfa-Hitlera.html Pomiędzy 1930 a 1938 stosunki z nazistami prowadziły nas w stronę międzynarodowej współpracy, między innymi dzięki Marszałkowi Piłsudskiemu - planowano wspólnie podboje kolonialne, emigrację Żydów z Polski i wspólną politykę w stosunku do Rosji. Po śmierci Marszałka prowadzono rozmowy, aż do momentu w którym okazało się, że nasi kochani politycy grają na dwa fronty i zamiast robić z sąsiadem to lecą do angoli.Powiedzmy