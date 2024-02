Ns bank wybiorą losową osobę tylko za zasługi xD Przecież wiadomo, że wybiorą kogoś kto jest blisko partii i zgodny z opcją polityczną ministra, a jak nie to takiego, który w podzięce za awans będzie wykonywał polecenia na tip top.

I nie mam tutaj do nikogo pretensji, bo to jest normalne i naturalne.

Nie podobać się tylko może szopka, która próbuje wmówić, że tak nie jest :D Tylko po co?