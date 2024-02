No i co z tego? Mają się wszyscy w sejmie nie znać? Może przyjaciel, może nie.

Pytanie czy MA KOMPETENCJE?

Jeśli ma to nie mam problemu z tym.

Jeśli nie ma, to należy wytykać palcami przez kolejne 8 lat, aż nie zagłosujecie na PiS, "żeby tylko odsunąć PO od władzy".