Większość energii w polsce produkuje się z węgla. Cena tony węgla to obecnie ok. 100$, liczmy 400zł. Z tony węgla w polsce produkuje się coś w przedziale 2,5 do 3,5 MWh, czyli koszt surowca to od 16 do 11 groszy. Elektrownie już dawno temu się zamortyzowały, koszt pracowników też przy takiej skali jest niewielki, więc cena prądu wychodzącego z elektrowni nie powinna przekraczać 20 groszy. Nawet doliczając drugie tyle opłaty za emisję Pokaż całość