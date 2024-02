No i weź tu na polu walki rozeznaj się czy to nasza rakieta czy wroga? Ostrzelać czy nie? Bez dobrego systemu radarowego i łączności nie masz pewności nigdy, czy ściągać to co nadlatuje czy będzie sąd wojenny, za zdjęcie własnej rakiety za pół miliona dolców. Nie do śmiechu, kiedy w ten sposób wygląda koordynacja walk na froncie. Chociaż kacapy się cieszyły z tego co przeleciało. Pewnie myśleli, że to ichniejsze XD