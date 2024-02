Co raz pojawiają się informację o samolotach napędzanych na wodór. Ja rozumiem, że to dopiero raczkuje, ale ten port przy dobrych wiatrach może powstać w okolicach 203Xr. Czyli za około 10 lat. Gdzie były samochody wodorowe w 2014r.? A no Toyota np. debiutowała z Mirai. Także kolejny argument o brudnym transporcie do kosza.