Nawet komusza esbecja oficjalnie miała zakaz inwigilacji członków partii.

Na ile się tego trzymali, to inna sprawa.

Ale generalnie respektowali to.

Natomiast pisowscy bolszewicy kolejny raz udowadniają, że pod wieloma wzgledami przewyższają komuchów w draństwie i podłości.

Policja polityczna to podstawa ich mentalności w działaniu.