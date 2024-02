No cóż. Chorzy po kontakcie ze "służbą zdrowia", która ma ich gdzieś, chętnie korzystają z pomocy szamanów i oszustów - oni są zawsze mili i wyrozumiali.

Poza tym lata przekonywania ludzi, że tradycyjna medycyna +koncerny farmaceutyczne ich zabijają też zrobiły swoje.

Tutaj koleś z jakiegoś kanału na YT, ma raka migdałka, lekarz kazał mu to wyciąć, ale on pojechał na Bali gdzie leczy się miłością i ziołami.

Oczywiście zbiera kasę i ludzie